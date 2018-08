Canadá identifica atirador e o acusa de quatro homicídios

O homem que está por trás de um tiroteio com vítimas ocorrido em uma cidade do leste do Canadá foi acusado de assassinato de quatro pessoas, anunciou a polícia neste sábado.

Autoridades identificaram Matthew Vincent Raymond, 48, como quem abriu fogo na manhã desta sexta-feira na cidade de Fredericton, província de New Brunswick, matando quatro pessoas, entre elas dois policiais.

Raymond, que foi ferido e hospitalizado, é acusado de quatro homicídios premeditados, embora a polícia não tenha detalhado sua motivação.

A chefe de polícia de Fredericton, Leanne Fitch informou que o atirador está em estado grave, mas estável. Ele permanecerá preso enquanto aguarda para se apresentar no tribunal, em audiência marcada para 27 de agosto, segundo a polícia de Fredericton.

Autoridades divulgaram o nome dos dois civis assassinados: Donald Adam Robichaud, 42, e Bobbie Lee Wright, 32. Também identificaram os dois policiais mortos como sendo Lawrence Robert Costello, 45, e Sara Mae Helen Burns, 43.

