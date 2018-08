Incêndio no sul da Califórnia cresce e autor pode ser condenado à perpétua

"Continuamos em combate ativo mas não conseguimos levar vantagem em relação ao fogo", afirma o boletim dos bombeiros, nesta sexta-feira, sobre o incêndio florestal iniciado perto de San Diego por um homem que agora encara a possibilidade de prisão perpétua.

Holy, que arde na floresta nacional Cleveland, destruiu 7.300 hectares, levou à evacuação de mais de 21.500 pessoas e ao fechamento de várias escolas nos condados afetados.

As autoridades denunciarão nesta sexta-feira Gordon Clark, de 51 anos, suspeito de ter iniciado o fogo, contido em apenas 5%.

Ele é acusado de iniciar o incêndio "com intenção de ferir outras pessoas e danificar propriedades", queimar uma floresta, ameaçar seus vizinhos e de resistência à prisão.

Pode ser condenado a entre 10 anos de reclusão e prisão perpétua.

A audiência estava prevista para quinta-feira, mas Clark se negou a deixar sua cela.

O chefe dos bombeiros do condado de Orange, Shane Sherwood, disse que o incêndio começou "perto" da cabana de Clark em Holy Jim Canyon.

"Ainda estamos investigando como exatamente foi iniciado o fogo", disse Sherwood na quarta-feira.

Segundo testemunhas, as autoridades encontraram "provas físicas" que colocaram Clark como o principal suspeito.

Antes de ser preso, Clark disse que ele não tinha nada a ver com o incêndio.

As autoridades indicaram que "o incêndio continua impactando as comunidades". Até agora 7.500 casas de famílias foram evacuadas.

"O terreno íngreme e inacessível permitirá que o fogo se estenda a novas áreas", indicaram as autoridades no boletim desta sexta, que prevê "condições extremas para incêndios", com altas temperaturas e baixa umidade.

Cerca de 20 incêndios permanecem ativos neste estado, com mais de 14.000 bombeiros mobilizados para apagá-los, incluindo reforços da Austrália e Nova Zelândia.

O Complexo Mendocino, o maior incêndio da história da Califórnia, foi neutralizado em 52% após queimar 123.500 hectares, quase a área da cidade de Los Angeles.

Carr, o mais letal em atividade, com oito dos 10 falecidos em todo o estado e 1.600 estruturas destruídas, também estava contido em 51%.

jt/gv/db