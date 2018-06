"The Band's Visit" e "Harry Potter" triunfam na cerimônia do Tony

O musical "The Band's Visit", inspirado no filme "A Banda", e a peça "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", dominaram os Tony Awards, a grande premiação da Broadway.

"The Band's Visit" vencem em 10 categorias, incluindo a de melhor musical.

Como no filme, o musical relata a história de una banda musical da polícia egípcia que, após uma confusão, acaba no deserto israelense, onde tem um encontro inesperado com várias nacionalidades, religiões e culturas.

O triunfo do musical era algo inimaginável no início da temporada, mas o grande sucesso de críticas a "The Band's Visit", a popularidade crescente, seu tema e a mensagem política deixaram a produção em uma posição ideal para os Tony Awards.

Além de melhor musical, a produção rendeu o prêmio de melhor ator para Tony Shalhoub por sua interpretação de Toufik.

Shalhoub é conhecido pelo grande público por seu papel na série de TV "Monk", pela qual venceu um Globo de Ouro e três Emmy.

O ator dedicou o prêmio ao pai, um imigrante libanês que chegou a Nova York em 1920.

"Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" venceu em seis categorias, incluindo melhor peça e melhor direção para John Tiffany.

"Angels in America" venceu na categoria revival de uma peça e rendeu o prêmio de melhor ator para Andrew Garfield.

A cerimônia foi marcada por mensagens a favor das minorias e críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

