ONU: mais de 920.000 deslocados na Síria em 2018, recorde desde o início do conflito

Mais de 920 mil pessoas foram deslocadas na Síria nos primeiros quatro meses de 2018, um número recorde desde o início da guerra há sete anos, anunciou a ONU nesta segunda-feira.

"Assistimos a um deslocamento em massa dentro da Síria (...) De janeiro a abril registramos mais de 920 mil novos deslocados", declarou Panos Moumtzis, coordenador humanitário da ONU para a Síria em uma entrevista coletiva em Genebra.

"É o maior número de deslocados em um curto período de tempo desde o início do conflito", completou.

Um total de 6,2 milhões de sírios abandonaram suas casas dentro do país e 5,6 milhões permanecem refugiados nos países vizinhos, de acordo com números com a ONU.

Moumtzis afirmou que nos novos deslocados foram obrigados a abandonar suas residências após a intensificação dos combates no antigo reduto rebelde de Ghuta Oriental e na província de Idlib (noroeste), que está quase totalmente controlada por islamitas e grupos rebeldes extremistas.

Vários ataques aéreos em Idlib deixaram recentemente dezenas de mortos, incluindo crianças.

Moumtzis teme que com a situação em Idlib, onde vivem 2,5 milhões de pessoas, "talvez não tenhamos visto o pior da crise".

"Nos preocupa ver 2,5 milhões de pessoas empurradas cada vez mais para a fronteira turca", disse.

Após a ofensiva vitoriosa contra a cidade de Aleppo e em Ghuta Oriental, os rebeldes e alguns civis foram levados para Idlib.

Mas para os habitantes desta cidade, "não há outra Idlib para onde enviá-los", destacou Moumtzis.

A guerra, que começou em 2011 com a repressão de manifestações pacíficas que pediam reformas democráticas, deixou mais de 350 mil mortos e forçou milhões de pessoas ao êxodo.