Novo software da Tesla permitirá fabricar veículos totalmente autônomos

Uma atualização do sistema Autopilot da Tesla em agosto permitirá a produção de veículos totalmente autônomos, disse Elon Musk, fundador e CEO dessa empresa.

Atualmente, produtores de veículos e empresas tecnológicas disputam para criar carros totalmente autônomos, em meio à preocupação com a segurança desses sistemas robóticos.

O fundador da Tesla fez essas revelações em uma conversa no Twitter, respondendo a um usuário que se queixava de problemas com o Autopilot, um sistema por ora semiautônomo, pois requer a presença de uma pessoa atrás do volante o tempo todo.

Musk disse que a atualizada "Versão 9", que estará disponível em agosto, ajudará a resolver vários problemas: "Até este momento, todos os recursos da Autopilot foram focados na segurança. Com a V9, começaremos a implementar características totalmente autônomas".

Ele não deu mais nenhum detalhe sobre a atualização.

Autoridades americanas estão investigando acidentes que envolvem veículos autônomos, especialmente dois que deixaram vítimas fatais.

Musk se queixou do destaque que se dá aos acidentes e insiste que os sistemas são mais seguros que condutores humanos.

"É muito ruim que um acidente que envolveu um veículo da Tesla e que teve como consequência um passageiro com um tornozelo quebrado ocupe as primeiras páginas, e que as (aproximadamente) 40 mil pessoas que morreram ano passado em acidentes de trânsito nos Estados Unidos não recebam quase nenhuma cobertura", disse no mês passado.

rl/jm/jbg/dg/ll