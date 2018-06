Vettel (Ferrari) vence GP do Canadá e lidera mundial de Fórmula 1

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 de ponta a ponta, neste domingo, e roubou a liderança do campeonato mundial do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que terminou em quinto.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e o holandês Max Verstappen (Red Bull) completaram o pódio, respectivamente na segunda e terceira colocações.

Foi a 50ª vitória de Vettel na principal categoria do automobilismo mundial. O alemão voltou a assumir a primeira colocação do mundial de pilotos com 121 pontos, um a mais que o britânico.

Depois de largar na quarta colocação, Hamilton foi ultrapassado pelo australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) e não recuperou sua colocação. O finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari) terminou em sexto, na frente do espanhol Carlo Sainz Jr e do francês Esteban Ocon, ambos da Force India.

O espanhol Fernando Alonso (McLaren), que vai disputar as 24 horas de Le Mans na semana que vem, se viu obrigado a abandonar a corrida após perda de potência na volta 42. Era o 300º GP da carreira do piloto.

O próximo GP de Fórmula 1 será na França, no circuito de Le Castellet, dia 24 de junho.

-- Resultado do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:

1. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) os 296,548 km em 1 h 28:31.377

(média: 200,997 km/h)

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 7.376

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) a 8.360

4. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) a 20.892

5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 21.559

6. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) a 27.184

7. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) a 1 volta

8. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) a 1 volta

9. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) a 1 volta

10. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) a 1 volta

11. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) a 1 volta

12. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta

13. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) a 1 volta

14. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 1 volta

15. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) a 2 volta

16. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) a 2 volta

17. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) a 2 volta

Melhor volta : Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 1:13.864 na 65ª volta (média: 212,547 km/h)

- Classificação de pilotos:

1. Sebastian Vettel (ALE) 121 pts

2. Lewis Hamilton (GBR) 120

3. Valtteri Bottas (FIN) 86

4. Daniel Ricciardo (AUS) 84

5. Kimi Räikkönen (FIN) 68

6. Max Verstappen (HOL) 50

7. Fernando Alonso (ESP) 32

8. Nico Hülkenberg (ALE) 32

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 24

10. Kevin Magnussen (DIN) 19

11. Pierre Gasly (FRA) 18

12. Sergio Pérez (MEX) 17

13. Esteban Ocon (FRA) 11

14. Charles Leclerc (MON) 10

15. Stoffel Vandoorne (BEL) 8

16. Lance Stroll (CAN) 4

17. Marcus Ericsson (SUE) 2

18. Brendon Hartley (NZL) 1

- Classificação de construtores:

1. Mercedes 206 pts

2. Ferrari 189

3. Red Bull 134

4. Renault 56

5. McLaren-Renault 40

6. Force India 28

7. Toro Rosso-Honda 19

8. Haas 19

9. Sauber 12

10. Williams 4

