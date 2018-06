Vendido jarro de porcelana chinesa do século XVIII por EUR 4,1 mi em leilão na França

Um jarro de porcelana que pertenceu ao imperador chinês Qianlong (1736-1795) foi arrematado por 4,1 milhões de euros por um comprador francês durante um leilão na França, constatou um correspondente da AFP.

Com os gastos, a venda alcança os cinco milhões de euros, segundo Philippe Rouillac, comissário do leilão no castelo de Artigny, em Montbazon (centro), 10 vezes mais do que o preço de saída.

O jarro, que leva a marca do imperador Qianlong, quarto na dinastia manchu Qing, foi arrematado em 10 minutos.

"É uma francesa (representando o comprador por telefone) que superou 17 chineses vindos de todo o mundo para recuperar seu patrimônio nacional", assinalou Rouillac.

Segundo a especialista de arte do Oriente Extremo Alice Jossaume, trata-se de um dos dois jarros do imperador Qianlong - "o homem mais poderoso de sua época" - que existem no mundo.

O outro jarro similar foi vendido por 1,8 milhão de euros pela Sotheby's em Hong Kong em abril de 2016.

O jarro vendido neste domingo irá "para o apartamento parisiense de um colecionador", disse Rouillac, acrescentando que "talvez possa ser emprestado ao Museu Guimet", dedicado à arte asiática, em Paris.

Foi Rouillac quem descobriu por acaso a peça em meados de abril durante uma visita a um castelo desta região francesa.