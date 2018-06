Ritmo acelerado a quatro dias da Copa do Mundo

Últimos jogos de preparação, questões sobre janela de transferências e equipes chegando às suas respectivas sedes. A quatro dias do início da Copa do Mundo, o ritmo se acelera na Rússia.

O jogo de abertura entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita será na quinta-feira, no reformado Estádio Luzniki, mas o duelo não é dos mais atrativos. O coração vai acelerar no dia seguinte, com o dérbi ibérico entre Portugal e Espanha.

Cristiano Ronaldo, a grande estrela portuguesa, chegou ao país no sábado e já treinou com os companheiros neste domingo. O clima de Moscou surpreende às vésperas do verão russo, com temperaturas que não superavam os 13 graus e chuva leve.

Este não é o caso de todas as cidade que recebem o torneio. Em Sochi, casa da seleção brasileira durante o mundial, as temperaturas são mais amenas e as praias ficam cheias para aproveitar o sol.

A Espanha, que encerrou a preparação com vitória por 1 a 0 sobre a Tunísia no sábado, decidiu ficar em Krasnodar.

"Quando chegar a sexta-feira, se vencermos Portugal ninguém vai dar importância aos amistosos que jogamos antes", indicou o autor do gol da vitória, Iago Aspas, reconhecendo a atuação sem brilho da equipe.

- Onde está Salah? -

A sexta-feira também tem o esperado duelo entre Egito e Uruguai, com Luis Suárez e Edinson Cavani de um lado contra a equipe de Mohamed Salah. No entanto, o atacante do Liverpool ainda não está confirmado para o jogo por conta da recuperação de lesão sofrida na final da Liga dos Campeões.

Na lista de favoritos, liderada por Espanha, Alemanha, Argentina e Brasil, a França se despediu de sua torcida em Lyon com empate em 1 a 1 com os Estados Unidos. Mas a equipe deixou boa impressão contra Irlanda (2-0) e Itália (3-1).

A atuação de Paul Pogba foi a boa notícia, com o técnico Didier Deschamps reconhecendo a chance de colocá-lo como titular na estreia contra a Austrália: "é muito provável".

Já o Brasil encerrou a preparação neste domingo com nova vitória, desta vez sobre a Áustria por 3 a 0. Neymar fez um lindo gol e jogou quase o jogo inteiro, apenas uma semana depois de retornar aos gramados após recuperação de cirurgia no pé direito.

- Acelerador de contratações -

A França, que conta com longa lista de jogadores desejados pelos principais clubes europeus, está pendente da situação da estrela Antoine Griezmann. O atacante está perto de trocar o Atlético de Madri pelo Barcelona, clube disposto a pagar a cláusula de 100 milhões de euros para contar com o craque.

Além disso, Nabil Fekir viu sua transferência para o Liverpool ser freada. O Lyon anunciou que encerrou as negociações com os Reds.

Reconhecendo que o Liverpool "era a prioridade para uma possível transferência de Fekir", o Lyon acrescentou que está aberto para "outras propostas que sejam do interesse de Nabil ou do OL".

A saída não está fechada. A Copa do Mundo dirá se o jogador vai ser valorizado, como o que aconteceu com James Rodríguez na Copa do Mundo do Brasil-2014. O meia colombiano deixou o Monaco para assinar pelo Real Madrid após transação de 80 milhões de euros.

No Brasil, o volante Fred trocou o Shakhtar Donetsk pelo Manchester United em transação que custou 59 milhões de euros ao clube inglês segundo a imprensa britânica.

pgr-gr/pga/sha/pm/psr/fa