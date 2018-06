Putin está disposto a encontrar Trump assim que possível

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou neste domingo (11) que está disposto a se encontrar com seu colega americano assim que Donald Trump estiver pronto a uma cúpula entre os dois homens.

"Assim que o lado americano estiver pronto, este encontro acontecerá, de acordo com a minha programação", declarou Putin a repórteres durante uma viagem à China.

"O próprio presidente americano afirmou e repetiu que considerava útil tal reunião. Posso confirmar isso. É verdade", acrescentou o presidente russo.

Ele destacou que não havia discutido com Donald Trump o local onde poderia acontecer tal reunião, mas que "muitos" países estavam prontos para recebê-lo, incluindo a Áustria.

"É apenas uma questão técnica", disse ele.

"É importante que reuniões desse tipo, quando ocorrem, tenham um conteúdo concreto", continuou Puitn.

De acordo com o Wall Street Journal, o presidente russo pediu ao chanceler austríaco Sebastian Kurz, durante uma visita a Viena no início desta semana, que ajudasse a organizar uma cúpula do tipo que Washington está considerando.

Apesar das sanções europeias contra a Rússia, a Áustria continua próxima de Moscou e, ao contrário de vários outros países europeus, não expulsou diplomatas russos após o envenenamento em março no Reino Unido de um ex-agente secreto russo e sua filha.

bur-as/jhd/mra/mr