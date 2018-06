Príncipe Philip completa 97 anos sem perder o estilo

O patriarca da realeza britânica, o príncipe Philip, completa 97 anos neste domingo (10), seu primeiro aniversário desde que se aposentou após uma vida inteira de serviço público.

Pouco dado a grandes comemorações - e menos por si mesmo - o marido da rainha Elizabeth II não planeja nenhum evento público neste novo passo em direção aos 100 anos.

O duque de Edimburgo tem mantido um perfil discreto desde que se aposentou em agosto do ano passado, depois de realizar o último de seus 22.219 compromissos públicos desde que sua esposa subiu ao trono em 1952.

Homem ativo, em 4 de abril foi submetido a um cirurgia no quadril, mas já estava andando sem problemas no casamento de seu neto, o príncipe Harry, e Meghan Markle em 19 de maio.

Este ex-oficial da Marinha britânica, muito franco e direto, nunca foi muito inclinado a comemorar seu aniversário e, em seus anos de trabalho, costumava usar a data para participar de compromissos oficiais.

"Vai passar a data de forma privada", indicou à AFP uma porta-voz do Palácio de Buckingham, sem esclarecer onde.

Por outro lado, a rainha Elizabeth comemorou seu 92º aniversário no sábado, com o tradicional desfile militar em Londres, conhecido como "Trooping the Colour".

Embora o aniversário da soberana tenha sido em 21 de abril, ele é celebrado oficialmente no segundo sábado de junho, quando o tempo costuma ser melhor.

A família real, liderada pela rainha, acompanha o desfile a partir da varanda do Palácio de Buckingham.

O príncipe Philip foi presidente ou membro de mais de 780 organizações de caridade. Ele fez 637 visitas ao exterior por conta própria e discursou quase 5.500 vezes.

Desde que deixou as funções públicas, passou grande parte do tempo no Castelo de Windsor, no oeste de Londres, e na mansão particular de Sandringham, no condado de Norfolk, no leste da Inglaterra, com visitas ocasionais a Londres.

Embora tenha se aposentado das funções públicas, continua a desempenhar um papel na família e é responsável por questões como a administração das propriedades reais.

E, embora sua imagem continue a de um príncipe áspero dado a gafes e a um sarcasmo cruel, seu papel está sendo reavaliado graças a série de televisão "The Crown".

Esta série, que estreou em 2016, traça a vida da rainha desde seu casamento em 1947. Ela apresenta o apoio essencial do príncipe Philip, astuto e firme, a Elizabeth II que é impelida ao trono com a morte de seu pai, o rei George VI, em 1952, quando ela tinha 25 anos de idade.

Matt Smith, que interpreta o príncipe, descreveu-o como um "homem malandro e brilhante". "Ele é um cara com estilo", disse Smith ao jornal The Observer. "Fez o que queria, quando queria, como queria e com quem queria, e sua esposa é a rainha."

