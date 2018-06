Milhares de britânicas se manifestam no centenário de direito ao voto

Milhares de mulheres vestidas com as cores das sufragistas desfilaram neste domingo (10) no Reino Unido para comemorar o centenário do direito ao voto das mulheres britânicas.

Em Londres, Belfast, Edimburgo e Cardiff, as participantes desfilaram usando verde, branco, ou violeta, inclusive com vestidos inspirados na moda do início do século XX.

As sufragistas tiveram um papel crucial para obter, há 100 anos, o direito ao voto das mulheres britânicas, em uma época na qual tinham poucos direitos e não tinham nenhum papel no cenário político.

Em 6 de fevereiro de 1918, o Parlamento britânico votou a "lei de 1918 sobre a representação popular", que permitia o voto a certas mulheres de mais de 30 anos. Mas tiveram que esperar até 1928 para que as mulheres conseguissem as mesmas condições dos homens e pudessem votar aos 21 anos.