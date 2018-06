Kim Jong Un chega a Singapura para a cúpula histórica com Trump

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, chegou neste domingo (10) a Singapura para um encontro na terça-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cujo resultado é incerto após décadas de desconfiança entre o isolado país com armas nucleares e a superpotência mundial.

O arsenal nuclear de Pyongyang, que lhe rendeu várias séries de sanções do Conselho de Segurança da ONU e ameaças de ações militares do governo de Trump, será a questão central da agenda.

Encerrar formalmente a Guerra da Coreia, 65 anos após o fim das hostilidades, também estará sobre a mesa no primeiro encontro entre o líder norte-coreano e um presidente em exercício do seu "inimigo imperialista".

Kim chegou a Singapura a bordo de um 747 da Air China, que segundo o site de registro de voos Flightradar24 decolou de Pyongyang esta manhã com destino a Pequim antes de alterar o número do voo, uma vez já no ar, para dirigir-se para o sul.

O ministro das Relações Exteriores da cidade-Estado, Vivian Balakrishnan, tuitou uma foto de si mesmo saudando no aeroporto o líder norte-coreano, que foi levado para o centro da cidade em uma limusine acompanhada por um comboio de mais de 20 veículos.

Kim tem marcado um encontro com o presidente de Singapura, Lee Hsien Loong, na tarde deste domingo, de acordo com o ministério das Relações Exteriores, enquanto Trump segue viajando a bordo do Air Force One depois de ter deixado, no dia anterior, a reunião do G7 no Canadá.

- 'Os cliques das câmeras' -

A cúpula de terça-feira (12) em Singapura é o clímax de uma espetacular ofensiva diplomática recente em torno da península coreana, mas muitos críticos alertam para os riscos de um triunfo da forma sobre a substância.

Washington exige uma desnuclearização completa, verificável e irreversível da Coreia do Norte, mas até agora Pyongyang só prometeu publicamente um compromisso com a desnuclearização da península, um termo difícil de interpretar.

Richard Armitage, subsecretário de Estado de Washington durante o governo de George W. Bush, aposta em poucos progressos na questão-chave da desnuclearização. "O sucesso será nos cliques das câmeras", disse ele.

Trump insistiu na semana passada que a cúpula não seria "apenas uma sessão de fotos", dizendo que ajudaria a forjar um "bom relacionamento" que poderia levar a um "processo".

Mas, antes de embarcar para Singapura, mudou o tom e afirmou que seu encontro com Kim Jong Un é "uma ocasião única", assegurando que "desde o primeiro minuto" saberia se um acordo pode ser alcançado.

Ele também levantou a possibilidade de que Kim Jong Un visite Washington se tudo correr bem.

Mas embora a reunião tenha mérito em si, já que era um anseio de Pyongyang atendido por Trump impulsivamente em março, também levanta questões.

"As pessoas dizem que é uma cúpula histórica (...) o que é importante entender é que esta cúpula estava ao alcance de qualquer presidente dos Estados Unidos, e a questão é que nenhum presidente americano quis e tinham suas razões", explicou Christopher Hill, ex-negociador-chefe dos Estados Unidos sobre a questão da Coreia do Norte.

- Décadas de tensão -

Os dois países enfrentam-se há décadas.

A Coreia do Norte invadiu o Sul em 1950, provocando uma guerra em que a Coreia do Sul foi assistida por um contingente da ONU liderado pelos Estados Unidos, que enfrentou as tropas de Pyongyang, auxiliadas por Rússia e China.

O conflito terminou com um armistício que selou a divisão da península sem um tratado de paz.

Ao longo dos anos, a Coreia do Norte continuou a lançar provocações esporádicas, ao mesmo tempo que avançava em seu programa nuclear, apresentado como uma garantia contra os riscos de uma invasão americana.

No ano passado, realizou o teste nuclear mais poderoso de sua história e testou mísseis capazes de atingir o continente dos Estados Unidos, alimentando tensões, que atingiram níveis sem precedentes, com ameaças e insultos trocados entre Kim e Trump.

Mas a oportunidade proporcionada pelos Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro na Coreia do Sul catalisou uma série de reuniões com o líder de Seul, Moon Jae-in, que procurou pavimentar o diálogo.

Kim se encontrou duas vezes com Moon e com o presidente chinês Xi Jinping.

Pyongyang também procurou demonstrar boa vontade ao libertar americanos detidos e destruir o local onde seus testes nucleares eram realizados.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou na semana passada que "progressos" deveriam ser feitos para aproximar as posições de ambos os lados sobre o que é a desnuclearização.

Mas Trump confundiu os especialistas quando disse que não planejava se preparar muito para o encontro. "É uma questão de atitude", disse Trump.

burs-jhw/slb/amu/an-acc/me/mr