Furacão Bud se forma no Pacífico a oeste do México

O furacão Bud se formou no domingo e deve ganhar força rapidamente no norte do Pacífico, a oeste do México, disseram meteorologistas americanos.

Às 21h00 GMT (18h00 em Brasília), Bud, o segundo furacão da temporada depois de Aletta, estava com ventos máximos sustentados de 120 quilômetros por hora e se deslocava para o noroeste a 15 quilômetros por hora, disse o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami.

"Bud pode se fortalecer rapidamente nas próximas 24 horas", alertou o NHC.

Seu centro estava cerca de 410 quilômetros ao sul de Manzanillo, no México, disse o NHC.

O México emitiu um alerta de tempestade tropical para a costa sudoeste - de Manzanillo a Cabo Corrientes, áreas de resorts populares -, o que "significa que as condições de tempestades tropicais são possíveis dentro da área do alerta, neste caso nas próximas 24 a 48 horas", disse o NHC.

