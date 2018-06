Deportação de entregador de pizza equatoriano dos EUA é bloqueada

Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou temporariamente a deportação de um entregador de pizza equatoriano que foi preso em uma base militar, informaram neste domingo os jornais, em um caso que provocou indignação entre os grupos pró-imigração.

Agentes da imigração prenderam Pablo Villavicencio, 35 anos, na base militar de Fort Hamilton, no Brooklyn, Nova York, na sexta-feira, onde ele tinha ido fazer uma entrega.

Ele tinha estado na base várias vezes antes, apresentando sua carteira de identidade da cidade de Nova York, que não menciona seu status de imigração.

Mas em 1º de junho um policial militar solicitou que ele provasse que era um residente legal dos Estados Unidos.

Quando ele não conseguiu apresentar os documentos solicitados, o soldado o deteve e chamou a Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE), que estabeleceu que o homem, pai de duas meninas, de dois e três anos, vivia ilegalmente no país desde 2010.

Embora Villavicencio supostamente tinha deixado os Estados Unidos, ele ficou lá para trabalhar, o que o torna elegível para ser deportado.

No sábado, o juiz de Manhattan Alison Nathan suspendeu sua ordem de deportação até outra audiência marcada para 20 de julho, e ele permanece sob custódia.

A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, adotou uma postura particularmente dura contra os migrantes irregulares, incluindo aqueles sem antecedentes criminais e com laços familiares profundos com o país.

Agentes de imigração começaram a fazer prisões até em tribunais, que anteriormente tinham status de "santuário".

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse na sexta-feira que parecia que o entregador tinha sido vítima de discriminação étnica.

A mídia americana relatou que sua esposa é cidadã dos EUA e que ele agora entrou com um pedido de residência.

