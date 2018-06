Brasil vence Áustria (3-0) no último amistoso pré-Copa do Mundo

No último amistoso antes da estreia na Copa, o Brasil mostrou força para vencer a Áustria por 3 a 0, neste domingo, com atuação segura e mais um belo gol de Neymar.

Gabriel Jesus abriu o placar com chute de efeito, aos 34 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o camisa 10 deixou o zagueiro sentado para fazer um golaço, aos 17, e Philippe Coutinho fez o terceiro, aos 23.

Foi o primeiro jogo de Neymar como titular, depois voltar aos gramados no último final de semana após três meses de recuperação de cirurgia no pé direito. O craque foi perseguido pela marcação, mas jogou bem e acabou ficando quase o jogo inteiro em campo, sendo substituído aos 37 minutos do segundo tempo.

Tite conseguiu iniciar o jogo com a formação que pensa ser ideal para encarar esquemas defensivos, com Philippe Coutinho vindo de trás e Willian, Gabriel Jesus e Neymar no comando de ataque. O quarteto não decepcionou.

Em homenagem ao falecimento da tenista Maria Esther Bueno, todo o time brasileiro entrou com uma faixa preta em luto à campeã de 19 títulos de Grand Slam. A ex-tenista também recebeu homenagem no telão do estádio Ernst Happel.

O Brasil integra o Grupo E da Copa do Mundo da Rússia e estreia na competição no dia 17 de junho contra a Suíça, em Rostov-on-Don. Em seguida, medirá forças com Costa Rica (22 de junho), em São Petersburgo, e Sérvia (27), em Moscou.

