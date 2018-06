O avião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partiu neste sábado do Canadá, onde participou da cúpula do G7, e segue em direção a Singapura para sua cúpula histórica com o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Trump deve chegar em Singapura no domingo à noite, depois de uma longa jornada, e se encontrará com Kim na manhã de terça-feira.

arb-co/ska/val/mr