Trump convida primeiro-ministro da Itália à Casa Branca

(ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma conversa bilateral com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, durante a cúpula do G7, em Charlevoix, no Canadá, e o convidou para visitar a Casa Branca.

Segundo fontes italianas, o encontro ocorreu no fim do primeiro dia de reuniões na cidade canadense. Conte foi o único líder do G7 que apoiou o pedido de Trump de reinserir a Rússia no grupo, embora depois tenha se juntado ao posicionamento da União Europeia, que exige avanços na Ucrânia antes de abrir as portas a Moscou.

"Histórica aliança, nova amizade", escreveu o primeiro-ministro nas redes sociais, onde postou uma foto cumprimentando o magnata republicano. Já Trump teria elogiado a "grande vitória" obtida por Conte no Parlamento.

O jurista é apoiado pela coalizão entre Movimento 5 Estrelas (M5S) e Liga e, até um mês atrás, era desconhecido de quase toda a população italiana. (ANSA)