Trump celebra discussões 'extremamente produtivas' sobre comércio no G7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou neste sábado as discussões "extremamente produtivas" sobre temas comerciais com seus parceiros do G7.

Em coletiva de imprensa antes de deixar La Malbaie, Trump explicou que propôs a seus sócios uma zona de livre comércio do G7, sem tarifas, subvenções nem barreiras.

Além disso, outorgou uma nota "10" à qualidade de suas relações com os outros líderes, em especial Justin Trudeau, Emmanuel Macron e Angela Merkel.

Sobre a sua esperada cúpula na próxima terça-feira (12) em Singapura com o líder norte-coreano Kim Jong Un, Trump estimou que o encontro "será uma ocasião única" para alcançar um acordo nuclear.

Ele apontou que saberá "desde o primeiro minuto" se será capaz de chegar a um entendimento com Pyongyang.

