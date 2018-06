Talibãs acertam trégua com forças afegãs

Os talibãs anunciaram neste sábado um cessar-fogo com as forças afegãs por ocasião da festa do Eid al Fitr, que marca o fim do mês de jejum muçulmano do Ramadã, mas a trégua não incluirá as tropas estrangeiras no Afeganistão.

O grupo advertiu que seus combatentes se "defenderão com força" se forem atacados, destaca um comunicado enviado à imprensa, dois dias após o anúncio do governo afegão sobre um interrupção dos combates durante a festa religiosa.

mam-amj/lr