Sósias de Trump e Kim celebram 'cúpula' em Singapura

Centenas de curiosos assistiram neste sábado (9) a uma "cúpula" entre dois sósias do presidente americano, Donald Trump, e do líder norte-coreano, Kim Jong Un, em um shopping de Singapura, a poucos dias da realização do verdadeiro encontro histórico entre os dois.

O sósia Howard X, que mora em Hong Kong, cujas imitações de Kim deram a volta ao mundo, apareceu junto a Dennis Alan, caracterizado como Trump.

Durante este ato promocional, chamado a "verdadeira" cúpula Trump-Kim, os dois homens apertaram as mãos das pessoas enquanto passeavam pelo lotado shopping Bugis Junction.

Os dois sósias deram as mãos e se abraçaram em cima de um palco, enquanto o momento era imortalizado por muitos celulares.

Mas as selfies tinham um preço. Os que quisessem fazer uma foto com os dois sósias tinham que baixar o aplicativo que estavam promovendo e pagar o equivalente a 11 dólares.

"Obrigado por todas as doações que estão fazendo para a Coreia do Norte, bom, para mim. Agradeço de verdade, porque realmente estamos com pouco dinheiro", disse Howard X aos presentes no evento.

Chen Ziyang, de 28 anos, que fazia fila para tirar uma foto, disse que os sósias pareciam "quase em 99%" com os autênticos líderes.

Em outras ocasiões, os falsos Kim e Trump já haviam gerado várias polêmicas.

Na sexta-feira, Howard X disse que foi interrogado durante duas horas por um oficial de imigração quando chegou ao aeroporto Changi da cidade-Estado.

Durante os Jogos Olímpicos de Inverno, organizados este ano em Pyeongchang, na Coreia do Sul, Howard X e o mesmo sósia de Donald Trump foram escoltados para fora por uma equipe de segurança depois de terem conseguido dançar em frente às animadoras norte-coreanas.