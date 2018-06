O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) conquistou a pole position do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, neste sábado, seguido do finlandês Valtterri Bottas (Mercedes) e do holandês Max Verstappen (Red Bull).

Líder o mundial de pilotos, o britânico Lewis Hamilton vai largar na quarta colocação. Foi a 54ª pole position do alemão na carreira, a quarta na atual temporada.

