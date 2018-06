Sebastian Vettel conquista pole do GP do Canadá de Fórmula 1

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) conquistou a pole position do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, neste sábado, seguido do finlandês Valtterri Bottas (Mercedes) e do holandês Max Verstappen (Red Bull).

Líder o mundial de pilotos, o britânico Lewis Hamilton vai largar na quarta colocação. Foi a 54ª pole position do alemão na carreira, a quarta na atual temporada.

-- Grid de largada para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:

1ª fila:

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

2ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

3ª fila:

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer)

4ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Renault)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)

5ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)

6ª fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda)

7ª fila:

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault)

8ª fila:

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda)

9ª fila:

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

