'Grande garoto', diz Trump sobre novo premier italiano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (9) que o jurista Giuseppe Conte fará um "grande trabalho" como primeiro-ministro da Itália.

Em seu perfil no Twitter, o magnata relatou o encontro que teve na cúpula do G7 em Charlevoix, no Canadá, com o novo chefe de governo italiano, o único entre os membros do grupo a apoiar a proposta dos EUA de reincluir a Rússia.

"Acabei de encontrar o novo primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, um grande garoto. Ele será honrado em Washington, na Casa Branca, em breve. Ele fará um grande trabalho - o povo da Itália fez bem", escreveu Trump.

Sem experiência política e sem ter disputado as eleições, Conte foi alçado ao cargo de primeiro-ministro pela aliança entre Movimento 5 Estrelas (M5S) e Liga, que não conseguiram chegar a um acordo para que seus respectivos líderes, Luigi Di Maio ou Matteo Salvini, chefiassem o governo.

A cúpula do G7 foi seu primeiro compromisso internacional, no qual ele já mostrou um alinhamento maior com Trump. "A relação com Trump foi muito cordial, houve uma grande abertura em relação a mim, que foi, naturalmente, correspondida. O quanto antes, haverá um encontro na Casa Branca", declarou o premier.