G7 defende 'regras comerciais coletivas' e critica o protecionismo

Os líderes do G7 assinaram neste sábado um texto de compromisso sobre o comércio, que não resolve o conflito atual sobre os direitos aduaneiros mas propõe novas negociações.

"Destacamos o papel crucial de um sistema comercial internacional fundado sobre regras e seguimos combatendo o protecionismo", diz o comunicado divulgado após a cúpula do G7 em La Malbaie (Quebec, leste de Canadá). "Nos comprometemos a modernizar a OMC com o objetivo de torná-lo mais justo o quanto antes. Faremos tudo que esteja ao nosso alcance para reduzir as barreiras tarifárias, as barreiras não tarifárias e as subvenções", afirma.

ico/bds/tm/db