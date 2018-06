Anthony Bourdain se suicidou com cinto de roupão

(ANSA) - O chef e apresentador norte-americano Anthony Bourdain, encontrado morto na última sexta-feira (8), aos 61 anos de idade, se suicidou com um cinto de roupão no banheiro do hotel onde estava hospedado, em Kaysersberg, na França.

A informação foi dada pelo procurador da vizinha Colmar, Christian de Rocquigny, em entrevista à "Associated Press". Ele acrescentou que não há indícios de que alguém tenha entrado no quarto. Também não há sinais de violência no corpo de Bourdain.

Os restos mortais passarão ainda por exames toxicológicos, para saber se o chef estava sob efeitos de remédios ou drogas. O objetivo é ajudar a família a entender o que pode tê-lo levado a tirar a própria vida.

Bourdain estava em Estrasburgo para gravar um episódio de sua série, "Parts Unknown", exibida pela "CNN" e na qual ele fazia aquilo que o tornara famoso no mundo todo: viajar a lugares dos quatro cantos do planeta para exibir as peculiaridades de sua gastronomia.

O chef deixou uma filha e tinha um relacionamento com a atriz, diretora e ativista italiana Asia Argento, que disse estar "mais do que devastada" com a morte do companheiro e pediu "privacidade". (ANSA)