Wall Street abriu em baixa nesta sexta-feira, preocupada com as duras discussões entre Estados Unidos e seus parceiros comerciais antes da celebração, nesta sexta-feira e sábado (8 e 9) no Canadá, de uma cúpula do G7: o Dow Jones recuou 0,17% e o Nasdaq 0,36%.

A Bolsa de Nova York tinha fechado dispersa nesta quinta-feira, com alta do Dow Jones (+0,38%) e queda, após recordes consecutivos, do Nasdaq (-0,70%)

