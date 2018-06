Um soldado dos EUA morto e outros cinco feridos em ataque na Somália

Um soldado do grupo americano de operações especiais morreu nesta sexta-feira (8) em um ataque no sul da Somália, no qual outros quatro militares dos EUA ficaram feridos, além de um soldado somali, informou um oficial do Pentágono à AFP.

O oficial não atribuiu a autoria do ataque, mas os Estados Unidos apoiam seus sócios somalis na luta contra militantes islâmicos da Al-Qaeda alinhados com o grupo Shabaab.

"Houve um ataque em Jubalândia, na Somália, que deixou um americano morto, quatro americanos feridos e um aliado ferido", anunciou o oficial.

Os objetivos da missão eram "tirar a Shabaab das áreas disputadas, libertar as aldeias" de seu controle, "e estabelecer um posto permanente de combate projetado para aumentar a duração e a segurança do governo federal", explicou o comando americano África em comunicado.

As forças americanas do comando militar na África colaboram com a Missão da União Africana na Somália (Amisom) e as forças de segurança somalis em operações de contra-terrorismo visando o grupo Shabaab, que desde 2007 busca derrubar o governo apoiado pela comunidade internacional na Somália.