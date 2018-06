Tarifas dos EUA são 'ilegais', diz Canadá em cúpula do G7

A imposição de tarifas dos EUA sobre as exportações de aço e alumínio de seus aliados é ilegal e será retaliada, disse o governo do Canadá nesta sexta-feira (8) na cúpula de líderes do G7, incluindo Donald Trump.

"O Canadá não mudará de opinião quando se tratar da aplicação ilegal e injustificada de tarifas sobre aço e alumínio, não só provenientes do Canadá, mas também do aço e do alumínio vendidos por todos os aliados do G7 que estão reunidos aqui", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Chrystia Freeland, na coletiva de imprensa do primeiro dia de cúpula.

