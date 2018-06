Sósia de Kim Jong-un é interrogado em Singapur antes da cúpula

Um conhecido sósia de Kim Jong-un contou, nesta sexta-feira (8), ter sido interrogado em sua chegada a Singapura antes da histórica cúpula entre o líder norte-coreano e o presidente americano e de ter recebido ordens para não se aproximar do evento.

Esse sósia originário de Hong Kong e conhecido por seu nome artístico de Howard X ganhou atenção mundial nos últimos meses por sua imitação do líder da Coreia do Norte.

Ele esteve, entre outros lugares, nos Jogos Olímpicos de inverno de Pyeongchang junto com um sósia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E ambos devem participar, em Singapura, de uma cúpula alternativa antes do encontro oficial de terça-feira entre Kim e Trump.

O imitador de Kim Jong-un afirmou que, ao chegar ao aeroporto de Singapura, foi interceptado por um oficial da imigração e interrogado durante duas horas.

"Revistaram minha bagagem e me disseram que era um momento muito delicado para estar em Singapura e que deveria me manter longe da ilha Sentosa e do hotel Shangri-La da cidade", postou no Facebook.

Trump e Kim terão seu histórico encontro em Sentosa, frente à costa da ilha principal de Singapura. O presidente americano deve se alojar no hotel cinco estrelas Shangri-La.

Howard X explicou que, finalmente, foi-lhe permitido entrar em Singapura após o interrogatório e que, agora, está "preparado para aproveitar esse momento histórico".

