Procuradoria dominicana denuncia sete no caso Odebrecht

A Procuradoria Geral da República Dominicana apresentou nesta quinta-feira à Suprema Corte denúncias contra sete pessoas, incluindo um senador, por recebimento de suborno da construtora Odebrecht.

"Estamos prontos e apresentamos o expediente na Suprema Corte de Justiça", declarou o procurador-geral, Jean Rodríguez.

Foram denunciados o representante comercial da Odebrecht na República Dominicana, Ángel Rondón; o ex-ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; o advogado Conrado Pittaluga; o senador Tommy Galán; o ex-deputado Juan Rodríguez, e os ex-presidentes do Senado Porfirio Bautista e Jesús Vásquez.

Após um ano de investigações, os sete foram denunciados por associação criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro, prevaricação, enriquecimento ilícito e falsificação.

A Odebrecht revelou ter pago 92 milhões de dólares em subornos em troca de obras na República Dominicana, país superado apenas por Brasil (US$ 349 mi) e Venezuela (US$ 98 mi) no esquema de propinas do grupo.

