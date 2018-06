PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

==== PRINCIPAIS NOTÍCIAS ====

EUA-G7: Trump pede o retorno da Rússia ao G7 antes de cúpula no Canadá

QUEBEC:

Trump pede o retorno da Rússia ao G7 antes de cúpula no Canadá

Donald Trump pediu nesta sexta-feira ao G7 que reintegre a Rússia, excluída do grupo em 2014, numa nova provocação do presidente americano antes de encarar os líderes do bloco após sua decisão de impor novas tarifas.

SEUL:

Desnuclearização, principal obstáculo na cúpula Kim-Trump

O principal tema na agenda do presidente americano, Donald Trump, para seu encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, é, sem dúvida, o mais espinhoso: a desnuclearização da Coreia do Norte.

WASHINGTON:

Em Singapura, Trump passará por teste de fogo

Donald Trump é, como não cansa de repetir, um negociador excepcional? Após 500 dias à frente da maior potência do mundo, poucos elementos concretos confirmam essa teoria.

SEUL:

Junto à zona desmilitarizada, os sul-coreanos confiam na paz

Eles já não prestam atenção nem nos disparos de treinamento nem nos altos-falantes norte-coranos que difundem propaganda.

CIDADE DE SINGAPURA:

Quem pagará a conta de Kim Jong-un em Singapura?

Não acostumada a pagar a fatura, a Coreia do Norte deve, desta vez, deixar Seul ou Singapura acertarem a conta de sua participação, na terça-feira (12), da reunião com Donald Trump.

WASHINGTON:

EUA e Coreia do Norte têm longo histórico de tensões

Estados Unidos e Coreia do Norte, cujos líderes Donald Trump e Kim Jong-Un irão se reunir na próxima terça-feira (12) em Singapura para uma cúpula histórica, têm um longo histórico de tensões, que remonta à Guerra da Coreia.

MANÁGUA:

Nicarágua ainda à espera da resposta de Ortega para retomar diálogo

Os nicaraguenses ainda esperam pela resposta do presidente Daniel Ortega após sua reunião com os bispos católicos, que apresentaram a ele uma proposta de democratização e retomada do diálogo de paz.

Por Blanca MOREL

GUATEMALA:

Guatemala decide se continua ou não a busca dos 200 desaparecidos

As autoridades da Guatemala enfrentavam nesta sexta-feira um dilema a respeito da continuação ou não dos trabalhos de busca dos cerca de 200 desparecidos na erupção de domingo do Vulcão de Fogo, que causou 109 mortes.

VIENA:

Áustria expulsará até 60 imãs financiados pela Turquia e fechará 7 mesquitas

A Áustria expulsará até 60 imames financiados pela Turquia e fechará sete mesquitas em uma operação contra o "Islã político" - anunciou o chanceler Sebastian Kurz nesta sexta-feira (8).

PEQUIM:

Excedente comercial da China com EUA continua crescendo

O excedente comercial da China com os Estados Unidos, objeto de atrito entre ambas as potências econômicas em um contexto de guerra aduaneira, continuou crescendo em maio, apesar da aceleração inesperada das importações do gigante asiático.

LONDRES:

Boris Johnson sonha com Brexit negociado por Trump e prevê colapso

O ministro de Relações Exteriores britânico Boris Johnson enfrentou, nesta sexta-feira (8), pedidos de renúncia ao sugerir, em uma conversa privada, que teria que encarar o Brexit como Donald Trump o faria e prever um "colapso" das negociações com Bruxelas.

BUENOS AIRES:

Após acordo com o FMI, Macri enfrenta um desafio social

Com a assinatura do acordo com o FMI, a Argentina escolheu um caminho doloroso e antipopular para resolver a equação econômica, mas o presidente Mauricio Macri enfrenta outro desafio, o de desarmar uma bomba-relógio no campo social, a 16 meses das presidenciais.

NOVA YORK:

Chef Anthony Bourdain se suicida aos 61 anos

O chef, crítico gastronômico e apresentador de televisão americano Anthony Bourdain cometeu suicídio, na França, aos 61 anos.

NICE, França:

Morre fotógrafo americano que imortalizou Picasso

O fotógrafo americano David Douglas Duncan, célebre por seu trabalho sobre a guerra da Coreia em 1950 e por ter imortalizado Picasso, morreu, aos 102 anos, na Côte d'Azur francesa - informou o museu Picasso de Antibes nesta sexta-feira (8).

LIMA:

Arqueólogos acham novo sítio de sacrifício de crianças no Peru

Um grupo de arqueólogos descobriu os restos de meia centena de crianças oferecidas em um ritual da cultura pré-colombiana Chimú, na costa norte do Peru, perto de onde foram achados há pouco tempo os vestígios do maior sacrifício de crianças mundo.

Por Carlos MANDUJANO

NOVA YORK:

Movimento #MeToo conquista de vez os EUA

Um concurso "Miss America" sen desfile de traje de banho, leis mais duras para o assédio sexual, uma cifra recorde de mulheres que disputam eleições: oito meses depois do escândalo Weinstein, o movimento #MeToo é onipresente no debate americano.

Por Catherine TRIOMPHE

MONTEVIDÉU:

Amigos no clube, adversários na Copa do Mundo

Sejam íntimos amigos ou apenas companheiros de vestiário em seus clubes, a Copa do Mundo vai testar a amizade de vários jogadores que, por capricho do futebol, se enfrentam no caminho à final em Moscou.

MOSCOU:

Mundial-2018, sinônimo de proibições para os russos

Para garantir a segurança do Mundial-2018 na Rússia, as autoridades aplicaram muitas medidas restritivas. Do álcool aos deslocamentos, passando pelas manifestações, essas são algumas das proibições que vão alterar a rotina dos russos.

PARIS:

Acompanhamento dos amistosos internacionais

PARIS:

Acompanhamento do torneio de Roland Garros

