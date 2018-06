Inflação brasileira sobe em maio devido à greve dos caminhoneiros

A inflação brasileira pulou de 0,22% em abril a 0,40% em maio, impulsionada pelas altas dos alimentos e transportes, em um mês marcado pela greve dos caminhoneiros que paralisou o país.

O índice IPCA superou as expectativas do mercado, de um aumento de preços de 0,30%. Em maio de 2017, foi de 0,31%.

Mesmo assim, o aumento dos preços nos primeiros cinco meses do ano, de 1,33%, em comparação com o mesmo período de 2017, é o menor desde o lançamento do Plano Real, em 1994, precisou o IBGE.

Em doze meses, chega a 2,86%, mantendo-se abaixo dos 3% fixados pelo Banco Central como piso da meta inflacionária em 2018 (4,5%).

js/cn