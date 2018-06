Índia perde as chaves do tesouro de um templo do século XII

Las autoridades indianas abriram uma investigação pela perda das chaves de acesso aos cofres de um templo do século XII que poderiam conter ouro e pedras preciosas num valor de dezenas de milhões de dólares.

As autoridades constataram o desaparecimento das chaves quando especialistas quiseram avaliar em abril as condições do templo de Jagannath, localizado no estado de Odisha, no leste do país.

Ao saber a notícia, devotos ficaram indignados com as autoridades locais e com o organismo que administra o templo.

Na segunda-feira, o governo ordenou a abertura de uma investigação.

O templo na cidade de Puri é dedicado ao deus hindu de Jagannath, reverenciado por milhões de fiéis todos os anos, especialmente no festival anual de Rath Yatra.

Os devotos oferecem a cada ano cerca de sete milhões de dólares, em dinheiro e ouro, à divindade, além dos tesouros acumulados ao longo dos séculos.

A abóbada de pedra, cercada por uma cerca de ferro, foi aberta pela última vez em 1985 e depois bloqueada com cera para evitar qualquer manipulação.

Em 1978, o governo avaliou que nos cofres haviam 128 quilos de ouro e 221 quilos de peças de prata, entre milhares de gemas de pedras preciosas.

Segundo especialistas, esse tesouro poderia valer cerca de 36 milhões de dólares, embora não haja estimativa oficial.

