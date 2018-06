Estado Islâmico retoma parte da cidade síria de Bukamal

O grupo Estado Islâmico (EI) retomou nesta sexta-feira uma parte da cidade de Bukamal, leste da Síria, depois de realizar dez ataques suicidas que deixaram 25 mortos entre as forças pró-governamentais, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Segundo a fonte, depois dos ataques, o EI lançou uma ampla ofensiva e conseguiu reconquistar uma parte de Bukamal, situada perto da fronteira com o Iraque.

Na quinta, 22 combatentes pró-regime, entre 11 soldados do Exército sírio, morreram em ataques do EI no deserto da província de Sueida.

O EI multiplica seus ataques contra as posições do regime desde 22 de maio, quando foi expulso de seu último reduto na capital.

O EI atualmente controla menos de 3% do território sírio, em comparação com os 50% que dominava no final de 2016, durante o auge de seu "califado".

O grupo extremista mantém a sua presença em algumas áreas desérticas entre o leste de Damasco e a cidade de Bukamal, na fronteira com o Iraque.

