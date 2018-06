Espanha revoga controle sobre finanças da Catalunha

O novo governo da Espanha, chefiado pelo socialista Pedro Sánchez, anunciou nesta sexta-feira (8) a revogação dos controles financeiros sobre a Catalunha, como gesto de "boa vontade" antes que o primeiro-ministro se encontre com o presidente da comunidade autônoma, Quim Torra.

Madri mantinha as finanças catalãs sob vigilância desde 2015, para garantir que atividades em defesa da independência da região não fossem bancadas com dinheiro público. Além disso, a partir de 2017, quando a Catalunha tentou se separar, a Espanha passou a exigir aprovação prévia para todos os gastos do governo local.

Sánchez tomou posse como primeiro-ministro em 2 de junho, após a queda do conservador Mariano Rajoy, que, com respaldo do rei Felipe VI, adotava uma política "linha dura" em relação à Catalunha.

O socialista conseguiu chegar ao poder graças inclusive ao apoio de partidos separatistas da região O novo premier já conversou por telefone com Torra, também empossado recentemente, e os dois líderes devem se reunir em breve.