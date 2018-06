Embaixada da Itália abre portas para visitas guiadas

A Embaixada da Itália no Brasil abrirá suas portas durante os meses de junho e julho para visitas guiadas sobre a arquitetura do local.

A programação acontece em comemoração pela proclamação da República Italiana, celebrada em 2 de junho.

A sede diplomática do país europeu foi projetada por Pier Luigi Nervi, também responsável pelo auditório do Vaticano (Sala Nervi), pelo arranha-céu Pirelli, em Milão, e pelo Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, em Roma.

No fim de cada visita, o público poderá assistir à projeção do documentário "Amare Gio Ponti", sobre o arquiteto e designer italiano Gio Ponti.

Os eventos acontecerão nos dias 14, 15, 20 e 21 de junho e 19 e 26 de julho, das 16h30 às 17h45, em português. Em 31 de julho, das 16h30 às 17h45, haverá uma visita em italiano.

As reservas podem ser feitas através do e-mail eventos.brasilia@esteri.it, especificando no assunto "Embaixada de Portas Abertas" e informando a data, o número de participantes (no máximo quatro por e-mail), nome completo, número do documento de identidade de todas as pessoas e um correio eletrônico de contato para receber a confirmação.

A sede diplomática pede que, no dia da visita, o público chegue com 15 minutos de antecedência e com roupas apropriadas.