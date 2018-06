Elizabeth II passou por cirurgia de catarata em maio

A rainha Elizabeth II da Inglaterra, que completou 92 anos em abril, fez uma cirurgia de catarata em maio passado, anunciou nesta sexta-feira (8) um porta-voz do Palácio de Bunckingham.

"Posso confirmar que a rainha se submeteu a uma curta intervenção, planejada com antecedência, para tratar uma catarata no mês passado", disse o porta-voz em um comunicado.

As cataratas são muito comuns entre as pessoas idosas e consistem na opacidade do cristalino (lente natural do olho), que se encontra atrás da íris e da pupila. Devido a esta opacidade, a luz se dispersa no olho e os pacientes têm a visão embaçada e podem chegar a ficar cegos.

A operação costuma ser realizada com anestesia local e dura menos de uma hora, mas a recuperação pode durar até seis semanas.

Nas últimas semanas, a rainha foi vista usando óculos escuros, possivelmente por recomendação dos médicos.

