É preciso chegar logo a acordo sobre fronteira das Irlandas, diz UE

O principal negociador da União Europeia para a saída do Reino Unido do bloco, o chamado Brexit, afirmou nesta sexta-feira que a proposta britânica para manter aberta a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte não está clara. Barnier insistiu que é preciso chegar a uma solução nesse tema nos próximos meses.

Barnier disse que a proposta britânica de manter bens e serviços circulando entre seu território da Irlanda do Norte e a Irlanda, que integra a UE, "gera mais questões do que fornece respostas".

O Reino Unido deve deixar a UE no fim de março, mas um acordo sobre sua retirada precisa ser fechado até 1º de outubro, para que os Parlamentos dos membros da UE possam ratificá-lo.

"Nós estamos agora em um momento de decisões e escolhas. O tempo está acabando. Em menos de dez meses o Reino Unido deixará a União Europeia, como tem desejado fazer", comentou Barnier. Fonte: Associated Press.