Chef Anthony Bourdain se suicida aos 61 anos

O chef, crítico gastronômico e apresentador americano Anthony Bourdain cometeu suicídio aos 61 anos, de acordo com a rede CNN.

"É com imensa tristeza que podemos confirmar a morte de nosso amigo e colega, Anthony Bourdain", afirmou a rede em um comunicado.

"Seu amor pelas grandes aventuras, novos amigos e comida e bebida requintadas e as incríveis viagens pelo mundo fizeram dele um contador de história único. Seus talentos sempre nos fizeram ficar admirados e vamos sentir muita falta dele. Nossos pensamentos e nossas preces estão com sua filha e famílias nesse momento incrivelmente difícil".

Anthony Bourdain foi encontrado em seu quarto de hotel na França

Anthony Bourdain foi encontrado em seu quarto de hotel na França por seu amigo francês Eric Ripert, coproprietário e chef do Le Bernadin, um dos restaurantes mais famosos dos Estados Unidos, localizado em Nova York.

Chef de formação, Anthony Bourdain passou várias décadas nas cozinhas de vários estabelecimentos, incluindo a Brasserie Les Halles, um restaurante francês localizado no sul de Manhattan.

Mas foi sua carreira como autor e apresentador de TV que o tornou conhecido do público em geral.

Em 2000, ele publicou "Kitchen Confidential", um livro no qual conta os bastidores da vida na cozinha, com o toque rock'n'roll da vida em Nova York e seus muitos excessos.

Ele forjou para si a imagem de um combatente, livre pensador, epicurista e humanista, que o acompanhou até o fim.

Apresentou vários programas de TV sobre gastronomia, até "Parts Unknown", transmitido desde 2013 pelo canal de notícias CNN.

O homem com a voz rouca, de carisma natural e cabelos grisalhos branco visitava os quatro cantos do mundo em busca de autenticidade, celebrando as mais variadas tradições culinárias.

Ele também era conhecido por seus engajamentos, contra o assédio sexual em restaurantes e em favor da abertura e integração cultural.

Estava, há vários meses, em um relacionamento com a atriz italiana Asia Argento, a quem apoiou em sua cruzada contra o produtor Harvey Weinstein, a quem ela acusa de ter estuprado.

Na rede em que Bourdain trabalhava, os locutores mal continham suas lágrimas ao recordar o colega e pediram que as pessoas que sofrem com desespero ou conhecem alguém que esteja lutando contra a depressão procure um Centro de Valorização da Vida.

