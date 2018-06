Ao menos 3 morrem em protestos contra Israel em Gaza

Três manifestantes foram mortos durante confrontos com o Exército de Israel ao longo da fronteira da Faixa de Gaza, nesta sexta-feira (8). O balanço foi divulgado pela imprensa palestina, que fala também em 525 feridos.

As vítimas faleceram em Khan Yunis e Rafah, no sul do território, e em Jabaliya, ao norte da cidade de Gaza. De acordo com as Forças Armadas israelenses, cerca de 10 mil pessoas participaram de atos em cinco pontos da fronteira.

"Os manifestantes queimaram pneus, atiraram tubos e artefatos explosivos e pedras contra os soldados. Também lançaram uma pipa com um artefato explosivo que explodiu no ar", disse o Exército.

A "Marcha do Retorno" coincidiu nesta sexta com o "Dia de Al Quds" (Jerusalém em árabe) e foi convocada pelo grupo fundamentalista Hamas. Desde 30 de março, mais de 110 palestinos já morreram em confrontos com tropas israelenses em Gaza.

"A determinação e o profissionalismo dos soldados do Exército israelense na fronteira com Gaza deram outra boa prova", afirmou no Twitter o ministro da Defesa Avigdor Lieberman. Os atos também são motivados pelo reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos.