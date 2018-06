AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 9 DE JUNHO DE 2018 ATÉ SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2018

SÁBADO, 9 DE JUNHO DE 2018

América

LA MALBAIE (Canadá) - Cúpula do G7 no Canadá - (até 10)

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Semana da Moda masculina de Londres com as coleções da temporada primavera/verão 2019. - (até 11)

(+) BUCARESTE (Romênia) - Paradas do Orgulho Gay em várias capitais da Europa - (até 9)

Oriente Médio e África do Norte

BAGDÁ (Iraque) - Eleições legislativas no Iraque - (até 11 de Junho)

Ásia-Pacífico

TAIPÉ (Taiwan) - Computex, maior feira asiática de novas tecnologias (até o dia 9 de junho) - (até 9)

TÓQUIO (Japão) - Feira do brinquedo de Tóquio - (até 10)

Esportes

PARIS (França) - Torneio de tênis de Roland Garros - (até 9 de Junho)

MADRI (Espanha) - Madri sedia Mundial de Futebol para cegos - (até 17)

DOMINGO, 10 DE JUNHO DE 2018

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Entrega dos prêmios Tony aos melhores do teatro nos Estados Unidos. - 19H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, completa 97 anos - (até 10)

ROMA (Itália) - Primeiro turno das eleições locais parciais na Itália - (até 10)

Esportes

MONTREAL (Canadá) - Auto - F1 - Temporada 2018 de Fórmula 1 - Grande Prêmio do Canadá 2018 - 15H10

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2018

Europa

HANÔVER (Alemanha) - Feira de novas tecnologias da informação e comunicação CeBIT - (até 15)

(*) BERLIM (Alemanha) - Reunião de ministros das Relações Exteriores de França, Alemanha, Ucrânia e Rússia sobre o conflito na Ucrânia - 12H50

(+) PARIS (França) - Paris tenta obter status de "Patrimônio Mundial" da Unesco para bistrôs e terraços - 05H00

(+) BERLIM (Alemanha) - A chanceler alemã, Angela Merkel, reúne-se com líderes de organizações internacionais econômicas e financeiras, inclusive a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, e o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim - 12H00

Ásia-Pacífico

SINGAPURA (Cingapura) - Cúpula histórica entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un - 22H00

TERÇA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2018

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Salão Mundial de videogames Electronic Entertainment Expo, conhecido como E3 - (até 15)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola - 08H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Justiça divulga decisão em julgamento antitruste da AT&T/Time Warner - 16H00

Europa

VARSÓVIA (Polónia) - Inauguração do Museu da Vodca - (até 12)

QUARTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2018

América

MÉRIDA (México) - Candidatos presidenciais do México participam de terceiro e último debate com vistas às presidenciais de 1º de julho - 00H00

BUENOS AIRES (Argentina) - Histórica votação na Câmara dos Deputados da Argentina sobre legalização do aborto. Se for aprovada, seguirá para o Senado. - 14H30

Europa

CRACÓVIA (Polónia) - Robô humanoide Sophia é apresentado no fórum de economia digital Impact 18 - (até 14)

PARIS (França) - O ex-líder da extrema direita Jean-Marie Le Pen responde na justiça a acusações de incitação ao ódio após relacionar homossexualismo e pedofilia. - 08H30

Ásia-Pacífico

XANGAI (China) - Feira asiática de indústria eletrônica - 00H00 (até 15)

Esportes

MOSCOU (Rússia) - FIFA anuncia sede do Mundial de futebol de 2026, disputada por Marrocos e por EUA-México-Canadá em conjunto - 04H00

QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2018

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente americano, Donald Trump, faz 72 anos - (até 15)

Europa

(+) RIGA (Letônia) - Conselho de governadores do Banco Central Europeu celebra reunião sobre política monetária na zona do euro - (até 14)

(+) BASILÉIA (Suíça) - Começa a 48ª edição da Art Basel, feira internacional de arte contemporânea, até o dia 17 - (até 17)

Esportes

RÚSSIA - Começa o Mundial de Futebol da Rússia-2018 - 12H00 (até 15 de Julho)

SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2018

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Reunião de ministros de Meio Ambiente do G20 sobre energias renováveis -

(+) CHICAGO (Estados Unidos) - Sobreviventes de Parkland iniciam viagem pelos EUA para buscar votos contra o poderoso lobby pró-armas NRA - 21H00

Europa

(+) MILÃO (Itália) - Semana da moda masculina de Milão para a primavera-verão 2019 - 11H00 (até 18)

LISBOA (Portugal) - Parlamento português vota legislação sobre uso terapêutico da cannabis - 12H00