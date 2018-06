Um festival do cinema francês em 88 cidades brasileiras

O festival Varilux do cinema francês estreia esta semana em 88 cidades brasileiras, com 21 longas-metragens e a presença do diretor Nabil Ayouch e dos atores Clotilde Hesme e Jérémie Renier.

Os organizadores, que apresentam este evento como o maior festival de cinema francês no exterior em termos de audiência, esperam 200 mil espectadores durante as duas semanas do festival.

No ano passado, 180 mil pessoas foram aos cinemas em 55 cidades brasileiras.

A edição de 2018, lançada nesta quinta-feira (7) à noite no Rio de Janeiro, vai atingir um público mais amplo por meio de uma parceria com o SESC, que projetará gratuitamente filmes em 29 centros culturais de 25 cidades.

"Graças a essa parceria podemos alcançar um público que não tem o hábito nem o acesso ao cinema francês", explica Christian Boudier, diretor do festival.

Além da presença de atores e diretores, como nas edições anteriores, uma delegação de produtores e distribuidores participará este ano de reuniões profissionais.

"É muito importante organizar este tipo de encontro num momento em que a França e o Brasil trabalham para aumentar coproduções entre os dois países", ressalta Emmanuelle Boudier, codiretora do festival, referindo-se a um acordo firmado há um ano pelo Centro Nacional de Cinema Francês (CNC) e a brasileira Ancine.

Clotilde Hesme apresentará o filme "Diane a les épaules", dirigido por Fabien Gorgeart, também presente no festival.

O ator belga Jérémie Rénier está no Brasil para promover "L'Amant double", de François Ozon, um suspense erótico em competição no Festival de Cinema de Cannes de 2017.

O diretor franco-marroquino Nabil Ayouche foi convidado para apresentar "Razzia" ao lado de sua esposa Maryam Touzani, que coescreveu o filme e estrelou no papel principal.

Além de 20 filmes recentes, o festival exibirá "Z", o clássico de 1969 de Costa-Gavras.