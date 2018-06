Senado do Canadá aprova lei que legaliza maconha

Os senadores canadenses aprovaram na noite desta quinta-feira o projeto de lei que legaliza o consumo da maconha em todo o país, por 52 votos contra 30 e uma abstenção.

O projeto, modificado pelos senadores, será analisado agora pela Câmara de Representantes, dominada pelos liberais do primeiro-ministro Justin Trudeau, que fez da legalização da maconha uma promessa de campanha.

O consumo da maconha deve estar liberado no Canadá antes do final do verão boreal.

