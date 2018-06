Relator da ONU pede 'anistia geral' de presos antes da cúpula Trump-Kim

O relator da ONU para a Coreia do Norte pediu ao governo norte-coreano que aprove uma "anistia geral" que permita a libertação de "centenas de presos" no contexto da cúpula que Kim Jong-un deve ter com o presidente americano, Donald Trump.

Uma "anistia geral para libertar centenas de presos" seria uma "sinal muito importante do governo no que diz respeito à sua vontade de compromisso com os princípios dos direitos humanos da ONU", disse o relator para a Coreia do Norte, o argentino Tomás Ojea Quintana.

apo/bs/phv/zm/ra/tt