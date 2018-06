Premiê japonês disposto a falar com Coreia do Norte para normalizar relações

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse nesta quinta-feira (7) que está disposto a falar diretamente com a Coreia do Norte em uma tentativa de resolver o delicado tema do sequestro de cidadãos japoneses e fomentar melhores relações com Pyongyang.

"Desejo encarar diretamente a Coreia do Norte e falar com eles para que o problema dos sequestros possa ser resolvido rapidamente", disse Abe em uma entrevista coletiva conjunta com o presidente americano, Donald Trump.

O líder dos Estados Unidos prometeu abordar a delicadíssima questão dos cidadãos japoneses sequestrados por Pyongyang nas décadas de 1970 e 1980 na reunião com Kim Jong Un, na semana que vem, em Singapura.

Abe acrescentou que não havia mudanças na política do Japão para buscar "a paz real no nordeste da Ásia" e que, se a Coreia do Norte "estiver disposta a tomar medidas" na direção correta, terá um "futuro brilhante".

