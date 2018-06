Petróleo fecha em alta, com mercado atento a Opep e Venezuela

Os preços do petróleo voltaram a subir bruscamente nesta quinta-feira, em um mercado concentrado em uma importante reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e na deterioração da indústria petroleira na Venezuela.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 77,32 dólares no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, um aumento de 1,96 dólar.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) para julho subiu 1,22 dólar, a 65,95 dólares.

A Opep e outros produtores, como a Rússia, vão se reunir para discutir o acordo de limitação da produção em 22 de junho.

"A abundância de anúncios apontavam para esperar o enfoque da reunião da Opep", disseram analistas Energy Aspects.

A situação na Venezuela, importante exportador de petróleo, também é alvo de muita especulação. Segundo a mídia especializada, o país poderia não atender em junho às encomendas de vários clientes.

