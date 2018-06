Oliva Neyra assume como ministro da Fazenda do Peru

O presidente peruano, Martín Vizcarra, empossou nesta quinta-feira seu novo ministro da Fazenda, Carlos Oliva Neyra, que substituirá David Tuesta, que renunciou em meio à polêmica sobre o aumento de impostos após dois meses no cargo.

Oliva, ex-vice-ministro da Fazenda, é um economista formado pela Universidade do Pacífico com quase três décadas de experiência, com mestrado na Universidade de Georgetown.

Foi diretor do Banco Central do Peru e consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para Chile, Venezuela e Colômbia entre a década de 1990.

Tuesta, que renunciou na segunda-feira, promovia um pacote tributário que ampliava o espectro do imposto seletivo ao consumo e elevava os preços dos combustíveis, entre outras medidas.

O pacote enfrentou dura resistência das associações empresariais, em particular do transporte.

Tuesta garantiu que o governo não recuaria, mas Vizcarra não sustentou as medidas.

Vizcarra assumiu a presidência no dia 23 de março, após a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski, derrubado por um escândalo de corrupção.

cm/fj/lr