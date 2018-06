Netanyahu ameaça Assad e diz que não está a salvo de represálias

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou o presidente sírio, Bashar Al-Assad, nesta quinta-feira (7), que responderá com firmeza a qualquer ataque, advertindo-o de que "não é mais imune".

Em uma conferência em Londres, Netanyahu garantiu que, com a guerra na Síria, "quase acabada", e com o desaparecimento da ameaça do grupo Estado Islâmico, Al-Assad "tem que entender que Israel não vai tolerar o estabelecimento militar iraniano na Síria".

Netanyahu insistiu em que não vai tolerar que o líder sírio "convide, ou permita ao Irã, ir e se entrincheirar [na Síria] para atacar Israel".

"Não é mais imune. Seu regime não é mais imune. Se atirar contra nós, destruiremos suas forças", frisou Netanyahu.

"É algo que deveria considerar muito seriamente", sentenciou o líder israelense, em visita no Reino Unido.

O Exército israelense, o mais poderoso da região, atacou em 10 de maio o que apresentou como dezenas de alvos militares iranianos na Síria. A ofensiva teria sido em resposta ao lançamento de foguetes, segundo eles, por parte das forças do Irã, contra suas posições na parte do Golã ocupada e anexada por Israel.

jj-al/erl/tt