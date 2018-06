Naufrágio deixa 46 pessoas mortas no Iêmen

Ao menos 46 pessoas morreram afogadas e outras 16 estão desaparecidas após um novo naufrágio na última quarta-feira (6) no Iêmen. As informações são de um comunicado da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Entre os afogados, estão 37 homens e 9 mulheres. Mas se "presume que os desaparecidos estejam mortos", destacou a OIM.

A embarcação, em condições precárias, levava centenas de imigrantes etíopes, sendo 83 homens e 17 mulheres, que partiram de Bossaso, na Somália, passaram pelo Golfo de Áden, e tinham como destino o Iêmen. Os imigrantes "buscavam emprego no país e no Golfo Pérsico", informou a OIM, mas "sua embarcação virou após um fluxo de ondas" às 5h (horário local) desta quarta-feira (6).

Segundo os relatos de sobreviventes, os imigrantes que estavam sem colete salva-vidas "entraram em pânico" quando viram as altas ondas se aproximando. Ainda de acordo com a OIM, mais de 7 mil imigrantes sem documentos tentam atravessar essa rota a cada mês. No ano passado, foram contabilizadas 100 mil nesse trajeto.