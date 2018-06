Gabinete ministerial de maioria feminina toma posse na Espanha

O gabinete de governo com a maior proporção de ministras da história da Espanha e da Europa foi empossado nesta quinta-feira, encerrando uma das transições de poder mais rápidas nas quatro décadas de democracia do país.

O novo governo socialista do primeiro-ministro Pedro Sánchez é formado por 11 mulheres - que irão supervisionar áreas sensíveis como economia, finanças e defesa - e cinco homens.

Na semana passada, o Parlamento espanhol votou pela destituição de Mariano Rajoy do cargo de primeiro-ministro, após seu Partido Popular (PP) ser multado judicialmente por envolvimento em um escândalo de corrupção. Rajoy estava no poder desde 2011.

Sánchez assumiu no lugar de Rajoy na semana passada. Ele define seu governo como feminista, progressista, pró-europeu e como uma "reflexão fiel do melhor na sociedade que ele aspira servir". Fonte: Associated Press.